Ribéry, Aubameyang et Dembélé buteurs

Bundesliga, 23e journée. En déplacement sur le terrain du FC Cologne, le Bayern Munich n'a pas tremblé, s'imposant (3-0) grâce à des réalisations signées Martinez (25e), Bernat (48e) et Ribéry (90e). De son côté, le Borussia Dortmund n'a pas fait dans le détail à domicile contre le Bayer Leverkusen (6-2). Le club de la Ruhr a régalé son public grâce notamment au but du Français Ousmane Dembélé et au doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On retiendra également le carton d'Hoffenheim contre Ingolstadt (5-2). Les autres résultats : Mayence 1-1 Wolfsburg, Werder Brême (2-0) Darmstadt.