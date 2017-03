Pour le président du Bayern, son club a "déjà gagné la Bundesliga"

Uli Honess, le président du Bayern Munich, a affirmé ce jeudi que son club, avait "déjà gagné la Bundesliga". Le Bayern est actuellement leader avec treize points d'avance sur Leipzig à 9 journées de la fin.

"Les gens vont encore dire : "Hoeness est arrogant". Je ne suis absolument pas arrogant, s'est défendu le président munichois. J'estime qu'avec treize points d'avance et quarante buts d'avance à la différence de buts. Il faut s'imaginer : nous devons perdre cinq fois et les autres doivent gagner cinq fois pour nous rejoindre. Et je n'imagine pas une seconde que cela puisse arriver."