Pour grandir, Dembélé doit-il déjà quitter Dortmund ?

Il a illuminé le Stade de France et même la planète football après sa belle prestation, hier soir, face à l'Angleterre (3-2). Ousmane Dembélé qui est arrivé à Dortmund l'été dernier pourrait quitter le club, comme Mbappé, l'Europe est à ses pieds. Le FC Barcelone est très actif sur le dossier après avoir échoué lors du mercato estival en 2016.

Même si la finition n'a pas été au rendez-vous pendant la rencontre, Ousmane Dembélé a montré l'ensemble de son talent lors de la rencontre face à l'Angleterre, ce mardi soir (3-2). Dans la suite logique de sa saison avec Dortmund, Dembélé est en train d'éclater aux yeux de l'Europe comme son coéquipier de l'attaque de l'équipe de France, Kylian Mbappé.



Après avoir été vendu par Rennes au club allemand lors de l'été 2016, pour la somme de 15 millions d'euros. Le jeune prodige de 20 ans peut pendant ce mercato profiter des offres qui affluent à Dortmund pour découvrir un nouveau défi mais aussi passer un grand palier dans la progression de sa carrière. L'offre la plus sérieuse arrive de l'Espagne et plus précisément de Catalogne. Le Barça l'a déjà loupé la saison dernière et veut tenter le coup pendant ce mercato. Ernersto Valverde aurait même donné son accord pour entrer en contact avec le joueur qui est aujourd'hui estimé à 100 millions d'euros.



Même si la tâche s'annonce difficile, elle n'est pas impossible pour le club catalan que presque aucun joueur ne peut refuser dans sa carrière. En Bundesliga, le joueur a joué 32 matchs et marqué 6 buts. "Je suis sous contrat avec Dortmund et je serai à Dortmund je pense. Oui je pense", a-t-il lancé lors de l'après-match face à l'Angleterre, avant d'affirmer "si si, j'en suis sûr !".



Le joueur veut se concentrer sur sa prochaine saison avec Dortmund mais Barcelone reste présent dans le dossier. La plus grosse incertitude pour le joueur avant une signature au FC Barcelone réside dans son temps de jeu qui n'est pas garanti avec la présence de la MSN à la pointe de l'attaque. Mais pour grandir au niveau football, le joueur sera obligé de connaître une grosse concurrence à un moment de sa carrière. Avec son talent, personne ne résistera ! NP