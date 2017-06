Peter Bosz nouvel entraîneur de Dortmund

L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam Peter Bosz a été nommé entraîneur du Borussia Dortmund. Il s'est engagé pour deux saisons, jusqu'en 2019.



Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy