Marco Reus, c’est 80 millions d’euros !

Tout va bien à Chelsea, leader de Premier League avec 7 points d’avance sur Tottenham et un match à jouer ce soir contre West Ham, les Blues sont rentrés dans la course pour le cas, Marco Reus. Eh oui, le joueur du Borussia Dortmund fait tourner les têtes Outre Manche. Après Arsenal et Liverpool, c’est Chelsea qui serait très fortement intéressée pour l’accueillir au prochain mercato.



Marco Reus devrait quitter la Ruhr très prochainement. Selon le Sunday Express, le Borussia Dortmund serait prêt à laisser partir son milieu de terrain pour la modique somme de 80 millions d'euros. Justement, les Blues et Antonio Conte souhaiteraient le recruter au mercato estival. Même si Reus ne réalise pas une super saison (2 buts et 4 passes décisives en 11 matchs de Bundesliga), il reste une valeur sûre du championnat Allemand. Barré cette saison par les blessures, il pourrait former un duo explosif avec Eden Hazard. Il faut malgré tout parler au futur, car pour le moment rien n'est fait entre les deux clubs.





Un prix qui peut freiner ?





Pour être tout à fait clair, non absolument pas. Pour une équipe comme Chelsea, un transfert à 80 millions d'euros ne serait pas un problème. Tout d'abord, Chelsea et son propriétaire Russe, Roman Abramovich ne manque pas d'argent. Il y a quelques années, il n'avait pas hésité un seul instant à poser 83 millions d'euros sur la table pour David Luiz et Fernando Torres. Deuxième raison et pas n'importe laquelle. En cas de titre en Premier League, Chelsea se verra offrir un chèque de 210 millions d'euros. De quoi accueillir Marco Reus de belle manière.



GZ