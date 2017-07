Leipzig ne lâche pas Naby Keïta

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le RB Leipzig, Naby Keïta est très courtisé durant ce mercato, mais le club allemand n’est pas vendeur. Le quotidien allemand Bild l’annonce ce mercredi, Liverpool a proposé une offre de 75 millions d’euros pour le milieu guinéen. Celle-ci aurait été refusée par les dirigeants allemands!

Depuis plusieurs semaines, les pensionnaires d'Anfield Road s'activent pour arracher le milieu guinéen du RB Leipzig. Jürgen Klopp demeure un fervent admirateur de la pépite guinéenne et espère fortement l'attirer à Anfield dès cet été. Problème, le club allemand ne l'entend pas de cette oreille et se montre inflexible sur le sujet. Le patron du RB Leipzig, Dietrich Mateschitz, affirme, dans les colonnes de Bild, avoir refusé une offre à hauteur de 75M€ pour sa pépite guinéenne Naby Keïta. Offre qui venait très certainement de Liverpool «Le vendre serait une trahison pour nos supporters et un mauvais signal pour nos autres joueurs», affirme-t-il.



Homme fort de l'entrejeu du Red Bull Leipzig la saison passée, Naby Keïta a impressionné, chaque semaine, les écuries de Bundesliga. Âgé de 22 ans, l'ancien d'Istres, passé par Salzbourg – l'autre écurie aux taureaux -, a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 31 rencontres de championnat. Il est lié au vice-champion d'Allemagne jusqu'en 2020.



- Isidore Akouete - Africa Top Sports -