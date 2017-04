Marc Bartra a retrouvé la fan du Borussia Dortmund qui a fait sensation en se retrouvant au milieu des supporters de Schalke 04, le week-end dernier lors du derby de la Ruhr (1-1).



Cette dénommée Steffi a eu le droit de rencontrer le défenseur espagnol, qui lui a offert son maillot. Un joli geste de la part de l'ancien Barcelonais.





Great to meet Steffi today!!!! 😃 It's been a worthy quest and a real pleasure! Thanks everybody! 🙌🏼#SheLovesBVBMore #EchteLiebe 💛🖤 pic.twitter.com/MRqk53N1OT