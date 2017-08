Le Borussia Dortmund se prépare

Pour leur préparation de pré-saison, l'équipe du Borussia Dortmund a choisi la course d'aviron au cœur de la vallée idyllique du Rhin à St-Gall en Suisse.



C'est la septième fois que Dortmund visite la station de Bad Ragaz pour leur préparation. Le but est d'unifier l'équipe pour la course au titre et les prochains matchs.



Ils ont partagé sur leur compte Instagram des vidéos et des photos de ce séjour autour du lac.