Jürgen Götze : "Mario est bien, mais il ne peut pas faire grand chose"

Absent pour une durée indéterminée en raison de troubles du métabolisme, le père de Mario Götze donne de ses nouvelles.

"Mario (Götze) a besoin de calme, de compréhension et de soutien et tout cela, nous le lui donnons. Il a besoin de temps pour récupérer, recevoir le meilleur traitement et ensuite retrouver les terrains dans sa meilleure condition. À ce moment-là, il redeviendra un élément-clé de l'équipe. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il prenne le temps dont il a besoin", a déclaré, Thomas Tuchel en conférence de presse ce week-end.

Avant que son père donne des nouvelles de son fils dans les colonnes de Bild: "En ce moment, Mario (Götze) est bien, mais il ne peut pas faire grand-chose à part attendre à la maison et attendre. Il n'y a pas de plan établi pour la thérapie. Le traitement exact qu'il recevra sera décidé dans peu de temps. Nous devons tous être patients", a indiqué Jürgen Götze, le père de Mario, au quotidien.



NP