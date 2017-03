Julian Nagelsmann, élu entraîneur de l'année

A 29 ans Julian Nagelsmann est devenu l'entraîneur de l'année. Cet ancien défenseur a reprit les commandes du club d'Hoffenheim cette saison. Depuis le début il impressionne et ces résultats sont là pour le prouver.

Julian Nagelsmann devient le plus jeune entraîneur à recevoir ce trophée. Cette saison, il réalise de grands résultats avec son club d'Hoffenheim. La fédération Allemande a récompensé le jeune coach lundi soir lors d'une soirée de gala. Pour le moment, il pointe en quatrième position avec 45 points. Une fierté pour le jeune entraîneur: " Recevoir un tel honneur, alors que je suis débutant, me laisse presque sans voix, ce qui ne m'arrive pas souvent", a plaisanté Nagelsmann,



Congratulations to Julian #Nagelsmann for winning "Coach of the Year 2016". 👏🏼 The prize is awarded by @DFB. #tsg pic.twitter.com/IPoM5YqcDv