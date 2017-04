Huntelaar ne restera pas à Schalke

Actuellement avant-centre de Schalke 04, Klass-Jan Huntelaar devrait faire ses valises au prochain mercato. Le Néerlandais n'est pas satisfait des proposition de son club, il ne devrait donc plus porter le maillot bleu la saison prochaine.

Avec 84 buts en 163 matchs de Bundesliga, Huntelaar a laissé sa trace au club. Et comme toutes les choses ont une fin, le capitaine de la sélection des Oranje a annoncé qu'il ne restera pas en fin de saison. A 33 ans le numéro 25 n'est plus forcément titulaire et a trouvé le chemin des filets à une seule reprise cette année. Une page de l'histoire du club de la Ruhr se tourne:"Les choses ne font pas comme je le voudrais, à Schalke, donc c'est ma dernière année", a-t-il déclaré au journal, le telegraaf.



GZ