Hecking nouvel entraîneur de Mönchengladbach

Dieter Hecking est le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach, 14e mais en chute libre en Bundesliga, a annoncé le club au lendemain du limogeage d'André Schubert. Le technicien, lui-même limogé de Wolfsburg le 17 octobre, a signé un contrat jusqu'en 2019. Joueur, Hecking avait disputé six matchs, entre 1983 et 1985, pour le Borussia.



Qualifié cette saison pour la Ligue des champions, Mönchengladbach n'a pas existé dans la compétition européenne, et se retrouve à la trêve en 14e position de Bundesliga, juste trois points devant Hambourg, premier relégable.