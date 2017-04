En Bundesliga, le Bayern reste le patron

Eliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich reste en contrôle en championnat. Début de la 31e journée de Bundesliga avec des matchs très intéressants au programme. Une victoire ce week-end conjuguée à un mauvais résultat de son dauphin et le Bayern Munich serait officiellement champion d'Allemagne. Même si le titre semble joué, les places européennes mais également le maintien sont très chers, tour d'horizon de la saison actuelle.

Pour commencer, le Bayern Munich qui a dominé, comme souvent le championnat. Pour le moment ils sont premiers et pourraient être sacrés champion en cas de défaite du deuxième Leipzig. Malgré une élimination en Coupe d'Allemagne cette semaine les hommes d'Ancelotti ont 70 points et sont en tête du championnat.



L'adversaire de toujours des Bavarois, le Borussia Dortmund est lui troisième avec 56 points et aura perdu le titre sur les matchs à l'extérieur. En effet, Thomas Tuchel et ses hommes n'ont que très peu gagnés de rencontres hors de leurs bases. Ils finissent la Bundesliga en trombe et restent sur deux victoires toutes compétitions confondues. Un peu plus loin, on retrouve le Herta Berlin avec une 5e place à 10 longueurs de Dortmund. Les joueurs de la capitale se battent pour accrocher un éventuel tour préliminaire en Ligue des champions.



Cette saison encore, ils répondent présents et jouent les premiers rôles en championnat. Juste derrière en 6e et 7e position, on retrouve deux surprises. La première s'appelle Fribourg, promu en première division, c'est une équipe qui n'a pas de star mais qui s'appuie sur une agressivité importante et une motivation sans faille. Juste derrière se trouve le Werder de Brême.



Depuis de nombreuses années, l'équipe se bat pour le maintien, mais pas cette fois. Les hommes d'Alexander Nouri ont 42 points et luttent pour une éventuelle qualification en Europa League, juste devant Cologne et l'Eintracht Francfort.





Leipzig-Hoffenheim, les surprises du chef



Même si Fribourg et le Werder sont de belles surprises, les vraies révélations se trouvent tout en haut du classement en la personne de Leipzig et d'Hoffenheim. Le premier est un peu particulier. Monté de toutes pièces par la société de boissons énergétiques, Red Bull depuis 4-5 ans, le club est détesté en Allemagne du fait de son manque d'histoire.



Promu en Bundesliga, ils ont été champion de deuxième division l'année dernière. Une équipe qui possède un budget digne des plus grandes formations européennes. Cette saison, le joueur qui semble le plus dangereux se nomme Emil Forsberg. L'équipe est pour le moment dauphin du Bayern à 8 longueurs. La seconde est le TSG Hoffenheim, une équipe avec le plus jeune entraîneur du championnat et qui réalise des merveilles.



En effet, les joueurs bleus et blancs ont été pendant un bon moment la formation en Europe à rester invaincu. Résultat de ces bonnes performances une quatrième place avec 55 points et pour l'instant un tour préliminaire de C1. Cette saison les équipes telles que Mönchengladbach, Leverkusen ou Schalke 04 déçoivent et ne sont que 10, 11 et 12e du championnat.



Le maintien est assez serré car hormis Darmstadt pratiquement relégué en Bundesliga 2, Ingolstadt et Augsbourg sont très proches de la 15e place, tenue par le HSV Hambourg.



Programme 31e journée:

Bayer Leverkusen - Schalke 04

RB Leipzig - Ingolstadt

Borussia Dortmund - FC Cologne

Werder Brême - Hertha Berlin

Darmstadt - Fribourg

Mayence - Borussia M'Gladbach

Wolfsburg - Bayern Munich

Augsbourg - Hambourg

Hoffenheim - Eintracht Francfort



Classement avant la 31e journée:









Greg Zerbone