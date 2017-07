Dortmund renvoie Paris et le Barça dans les cordes pour Dembélé

Auteur d'une première saison très prometteuse en Bundesliga, Ousmane Dembélé fait l'objet d'offensives répétées de la part du PSG et du FC Barcelone. Malgré tout, le directeur sportif du Borussia Dortmund a tenu à mettre les choses au clair à propos de l'international français. "S'il peut partir cet été ? Aucune chance. Ce que nous avons vu en lui était extraordinaire...sa progression et son importance pour l'équipe. Il a quitté Rennes très tôt. Le changement aurait pu être risqué. Mais il a très bien maîtrisé la situation malgré la forte concurrence à Dortmund. Il a marqué des buts, a joué en Ligue des Champions et a remporté son premier titre. Il va continuer à progresser ici", a prévenu le dirigeant du club allemand.