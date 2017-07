Dortmund change de ton avec Aubameyang

Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, a envoyé un message à Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a toujours pas pris de décision sur la suite de sa carrière. Le club de la Ruhr souhaite que le cas de l'attaquant gabonais soit réglé le plus rapidement possible. "Jusqu'à présent, il n'y a aucune offre sur la table. Nous allons attendre quelques jours, mais pas plus longtemps. Je préférerais qu'il reste avec nous. Mais il y a des clubs avec qui il gagnera plus d'argent", a-t-il lancé à Die Welt. Chelsea et l'AC Milan seraient à la lutte pour l'ancien Stéphanois, meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière.



Aubameyang, où t'es ?