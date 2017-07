De Guzman à Francfort (off.)

Courtisé un temps par l'Olympique de Marseille, Jonathan De Guzman va découvrir la Bundesliga. Le milieu néerlandais prêté au Chievo Vérone par le Napoli n'a jamais trouvé sa place en Italie et s'envole vers l'Allemagne et l'Eintracht Francfort. Il signe pour 3 saisons et va rejoindre ses nouveaux coéquipiers directement aux Etats-Unis, lieu ou le club prépare sa saison.



WELCOME#Eintracht agreed terms with Jonathan de Guzman (29) who joins the #SGEagles on their US tour. More info to follow. Welcome! #SGE pic.twitter.com/1T6TcnLCXN