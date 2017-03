Coman a deux prétendants sérieux

Prêté par la Juventus Turin au Bayern Munich, Kingsley Coman pourrait prendre la direction de la Premier League cet été.



Alors que le board bavarois souhaite lever l'option d'achat de l'attaquant tricolore, Manchester City et Chelsea voudraient attirer l'ancien Parisien. D'après les informations de Téléfoot, les deux clubs anglais proposeraient entre 50 et 60 millions d'euros à la Vieille Dame. Depuis l'ouverture de la saison, le joueur âgé de 20 ans n'a débuté que six rencontres (deux buts).