Chicharito "peut partir (...) mais il n’y a rien de concret"

L'agent de Javier Hernandez et Carlos Vela a accordé une interview pour faire le point sur la situation des deux joueurs.

"Le Bayer Leverkusen a ouvert les portes à Chicharito : il peut partir ou rester. Mais il n'y a encore rien de décidé. Il n'y a eu que des spéculations. On a parlé de clubs français, anglais et allemands, mais il n'y a rien de concret. Nous discutons, c'est normal à cette période. Il reste un an de contrat à Carlos. Je discute avec la Real Sociedad. On verra ce que donnent les discussions avec la Real", a-t-il affirmé au quotidien mexicain La Aficion.