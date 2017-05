Cette saison, le Bayern s'est découvert un rival, Leipzig

Magnifique saison de Bundesliga cette année encore. Il est maintenant l'heure de faire le bilan. Une saison pleine d'émotion avec des surprises, des records, des exploits. Retour sur l'épisode 2016-2017 de la bataille d'Allemagne, marquée par une rivalité entre le Bayern Munich et le nouveau-riche, Leipzig.

La dernière journée de Bundesliga s'est terminée avec des scores impressionnants. Le bilan total: 35 buts en 8 matchs.





La saison de Bundesliga a été indécise. Hormis le Bayern qui a survolé les débats, de nombreuses équipes se sont battues pour les places européennes. Le premier exploit est pour le Red Bull Leipzig. Le club allemand n'est qu'un promu et jouera pourtant en Ligue des champions dans quelques mois. Ce club est un peu particulier, car il a été monté de toutes pièces par le géant de la boisson énergétique, Red Bull.



Créée il y a de cela 5 années, cette formation a connu 4 montées en 5 ans. Ce club est détesté en Allemagne à cause de son histoire pour le moment inexistante. Une situation confirmée par le journaliste Clark Whitney, spécialiste du football allemand: "Les fans allemands sont très attachés à leur équipe, leurs couleurs et leur histoire. Des traditions qui font défaut au RBL, club artificiel dont le succès ne tient qu'aux billets verts injectés par Red Bull. Pour ses fans, Leipzig est un club en "plastique" et représente une menace pour la culture allemande".



Leipzig a un mode de fonctionnement bien particulier, surtout au niveau du recrutement. En effet, étant donné que la société possède deux autres clubs (RB Salzbourg et RB New York), l'équipe allemande recrute gratuitement des joueurs de Salzbourg, ce qui permet de faire un mercato à bas prix et donc de pouvoir préparer des offres plus conséquentes pour enrôler d'autres noms. Cette saison le RB Leipzig a été incroyable avec ses deux révélations, Timo Werner et Emil Forsberg. L'équipe sera a surveillé pour le prochain mercato, car les billets verts devraient tomber. assez souvent.





Le Bayern était trop fort



Mais cette année encore, le Bayern Munich a écrasé la concurrence en glanant un 27e titre de champion d'Allemagne dans son histoire. Jamais les Bavarois n'ont tremblé finissant avec un bilan de 25 victoires, 7 nuls et 2 défaites. C'est le premier titre majeur de Carlo Ancelotti depuis son arrivée sur le banc Munichois. Le Bayern aura été inquiété lors de la première partie de saison par Leipzig, pour le reste ils ont mené de bout en bout le championnat.



De son côté le Borussia Dortmund a été décevant. les hommes de Thomas Tuchel ont montré un double visage durant la saison. Bon, voire très bon à domicile, mais très moyen à l'extérieur, Dortmund n'aura pas fait la saison annoncée. Malgré les bonnes pioches pour Dembélé ou Guerreiro, les jaune et noir terminent 3e et pourront sauver leur saison lors de la finale de la Coupe d'Allemagne face à Francfort. Gros point positif, la superbe saison de Pierre-Emerick Aubameyang terminant meilleur buteur avec 31 réalisations devant la star du Bayern, Robert Lewandowski.



La très grosse sensation de la saison est à mettre à l'actif de Hoffenheim. L'équipe avec un petit budget continue de surprendre et restera la dernière formation en Europe à avoir été invaincu. Le TSG est resté imbattable jusqu'au 21 janvier 2017 et une défaite contre Leipzig. Ce qui représente près de 18 matchs. Au vu de la prestation, le coach de l'équipe Julian Nagelsmann a reçu le trophée de meilleur entraîneur dans le championnat. Une récompense qui vient mettre un point d'honneur à sa magnifique saison et qui montre que le football n'est pas forcément question d'argent. Rappelons que cette ville compte 3300 habitants.



Les autres équipes qui ont réalisé une bonne saison sans forcément être attendu se nomment le Herta Berlin, Cologne, Fribourg et le Werder de Brême. Chacune d'entre elles a montré de belles choses et en ce qui concerne les Berlinois et Cologne ils pourront accéder à l'Europa League la saison prochaine. Côté Cologne, cette performance est en partie due à l'excellente prestation d'Anthony Modeste qui avec ses 25 buts à encore une fois été très bon. Pour Fribourg et le Werder Brême la saison aura été très intéressante. Le SC Fribourg est promu et a fait plus qu'atteindre l'objectif de maintien, pareil pour le Werder qui a enfin sorti la tête de l'eau, eux qui se battaient depuis plusieurs années pour conserver une place dans l'élite.





Trois déceptions, synonyme d'un mercato agité ?



Si Leipzig, Cologne ou encore Hoffenheim ont été des belles sensations, elles ont sans l'ombre d'un doute pris les places de trois favoris. Surprise, pas de Leverkusen, Schalke 04 ou Mönchengladbach en Europe cette saison. Les équipes devraient d'ailleurs se faire dépouiller au mercato. Aucunes de ces 3 formations n'ont réussi la saison terminant 9, 10 et 12e au final. Jamais elles n'auront su respecter leur rang ainsi trouver le rythme du championnat. Une grosse déception pour leurs supporters.



Mais cette saison, des équipes comme Hambourg, Augsbourg et Mayence ont montré une belle force de caractère en réussissant le maintien. Hambourg était mal parti mais au fur et à mesure le HSV s'est débrouillé pour sortir de l'impasse. Tout le contraire pour Darmstad et Ingolstadt qui ne seront plus à ce niveau la saison prochaine. Les deux formations n'ont pas réussi à se sauver une deuxième année consécutive. Un échec pour deux 11 qui avaient de l'ambition en début de saison. Il faudra maintenant reconstruire pour revenir en Bundesliga.





Wolfsbourg: un mythe en danger



Le VFL Wolsbourg est pour l'instant dans l'attente. Les loups ont fini 16e et vont donc passer par un barrage contre l'Eintracht Brunswick. Un match aller-retour pour décider du sort d'un monument du football allemand. Les coéquipiers de Paul-Georges Ntep auront besoin d'un Mario Gomez (19 buts) en pleine forme pour se sortir de ce mauvais piège. Il est vrai que le maintien s'est joué à 5 petits buts d'écart en fin de saison face à Mayence. Quoi qu'il arrive, le VFL doit s'imposer sous peine de jouer en Bundesliga 2 la saison prochaine.



Classement final





Grégory Zerbone