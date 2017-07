Bender met un terme à son aventure chez les Marsupiaux

Sven Bender quitte le Borussia Dortmund. Défenseur central reconvertit, il n'a que très peu joué avec les Marsupiaux et retrouve le Bayer Leverkusen. Son prix est estimé à 15 millions d'euros. Il va retrouver en plus de cela son frère jumeau Lars qui joue à Leverkusen.



