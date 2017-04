Bayern Munich - Dortmund en direct

Le Klassiker Allemand fait son retour. Le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund pour le compte de la 28e journée de la Bundesliga. Un match qui représente le football allemand de la meilleure des manières et qui sera diffusé dans de nombreux pays. Ces clubs font partie des plus titrés au pays et se disputeront ce week-end le 96e "Klassiker" de l'histoire.





Toute l'Allemagne attend ça avec impatience. Ce samedi, le Bayern Munich, actuel leader du championnat avec 65 points défie le Borussia Dortmund quatrième avec 50 points. Même si ce match ne changera rien au titre pour les Bavarois, il reste très particulier. En Allemagne, personne ne veut perdre cette rencontre historique. Classique du football germanique ce Bayern - Dortmund est tout simplement ce qu'il se fait de mieux depuis plus de 20 ans.



Du côté du Bayern Munich, les hommes de Carlo Ancellotti n'ont plus connu la défaite à domicile depuis 29 matchs, la dernière en date remonte au mois de mars 2016. Cette saison, les Munichois ont remporté 10 matchs à domicile pour 3 nuls, ce qui leur permet d'être leader du classement également à domicile.



Du côté de Dortmund on ne brille pas hors de ses bases avec un bilan négatif: 4 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Thomas Tuchel et ses hommes restent sur 1 défaite et un nul en déplacement. Pour ce qui est de l'historique, cela fait 3 ans que les jaune et noir ne se sont pas imposé dans l'Allianz Arena. Pourtant à l'aller, ils avaient réussi à l'emporter sur la plus petite des marges grâce à Aubameyang.





Aubameyang - Lewandowski: duel de snipers buteurs



Ce match sera l'occasion de voir aussi un formidable duel entre les deux meilleurs buteurs du championnat. Pour le moment, c'est Aubameyang avec ses 25 réalisations qui tient la corde. Lewandowski a trouvé le chemin des filets à 24 reprises et pointe donc à une longueur du Gabonais. Outre ce face à face, les passeurs aussi auront leur mot à dire, puisque Ousmane Dembélé (9 passes) et Thomas Müller (10 offrandes) se retrouveront pour un duel décisif.



Malgré tout, ce Klassiker pourrait bien nous réserver quelques surprises. Que ce soit au Bayern ou chez le club de la Ruhr, l'infirmerie est pleine. Pour le technicien Italien, Neuer, Müller et Douglas Costa sont incertains.



Pour le Borussia, là c'est encore pire: Götze, Durm, Schürrle, Reus, Schmelzer, Piszczek, Weigl, Rode, Bartra et Larsen sont pour le moment forfaits. Une cascade de blessures pour le coach Tuchel.





Se mettre en bouche pour la Ligue des Champions



Dernier point et non des moindres, ce match pourra s'avérer être une préparation parfaite pour la Ligue des Champions car que les deux 11 disputeront leur quart de finale de C1 cette semaine. Pour le Bayern, il s'agira d'accueillir le Real Madrid mercredi soir. En ce qui concerne le Borussia Dortmund, la réception de l'AS Monaco mardi soir.



Grégory Zerbone