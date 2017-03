Football - News

Buffon est confiant pour l'avenir de sa sélection

Hier la Juventus Turin s'est imposé 1 but à 0 face à l'équipe de la Sampdoria. Les Bianconeri gardent la tête du championnat grâce à ce succès. Et Buffon en a profité pour parler de la Squadra Azzura et de son avenir quelques jours avant la trêve internationale.

Buffon s'est exprimé aux micros de Sky Sports après la rencontre. " On est en train de former un groupe important de garçons, ils sont jeunes, ils ont la tête sur les épaules, une identité et le sens des responsabilités. Il faut les aider à grandir et à progresser, nous devons montrer la bonne voie et arrêter de parler d'arbitres ou créer des polémiques inutiles. J'espère et je voudrais avoir une Nazionale forte dès maintenant, mais je pense que c'est surtout entre 2020 et 2028 que nous aurons la meilleure Nazionale de ces 20 dernières années. Mon avenir avec la Squadra ? Pour l'instant je suis bien et j'espère atteindre mes objectifs".