Football - Transferts

Bruits du marché : Thiago Motta, Mariano Diaz, Lionel Messi...

by Top Mercato

FRANCE



PSG : Thiago Motta pourrait finalement quitter le club de la capitale après un désaccord avec Antero Henrique. // Fabinho et Pepe seraient les deux premières recrues de l'ère Antero Henrique. L'officialisation de leur arrivée serait imminente.



Bordeaux : un accord de principe a été conclu avec le PSG pour le transfert de Youssouf Sabaly.



OM : le club phocéen a confirmé le départ de Julien Fabri au Stade Brestois.



Nice : Arsenal est entré dans la danse pour recruter Jean-Michaël Seri.



ASSE : Kevin Malcuit veut quitter le Forez et rejoindre Lille. // Les Verts pourraient attirer Yann Karamoh pour l'exercice 2018-2019.



Monaco : le milieu Tristan Muyumba est prêté au Cercle Bruges.



Guingamp : le gardien Marc-Aurèle Caillard a signé pour une saison.



Dijon : Jordan Lotiès rejoint la formation belge de KAS Eupen.



OL : un accord a été officialisé avec l'AS Rome, pour le transfert de Jérémy Gonalons, à hauteur de 5 millions d'euros.



Caen : l'attaquant sénégalais Pape Sané est prêté à Auxerre (L2).



Rennes : Benjamin André a rempilé jusqu'en 2022.



Lille : le milieu brésilien Thiago Mendes (Sao Paulo) se rapproche du Nord.



OL : les Lyonnais ont enregistré le renfort de Mariano Diaz, pour un montant de 8 millions d'euros.





ETRANGER



Barça : la prolongation de Lionel Messi pourrait intervenir la semaine du 15 juillet. // Le gardien de but Adrian Ortola, prêté à Alavés, revient en Catalogne. // Un accord de principe a été trouvé pour le transfert de Cristian Tello au Betis Séville.



Juventus : la Vieille Dame serait prête à débourser 20 millions d'euros pour Danilo, le latéral du Real Madrid.



Liverpool : le club de la Mersey en pincerait pour Naby Keita, le milieu guinéen de Leipzig.



Chelsea : Nathan Aké est transféré à Bournemouth pour près de 23 millions d'euros.



Bayern : Gianluca Gaudino rejoint le Chievo Vérone.



Atletico Madrid : les Colchoneros pourraient concurrencer le PSG pour le milieu de Monaco Fabinho.



Sunderland : Simon Grayson a été nommé nouvel entraîneur des Black Cats. // Fabio Borini a été prêté au Milan AC avec option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros, plus les bonus.



Galatasaray : Younes Belhanda a signé son bail avec l'écurie turque.



Inter Milan : le défenseur Federico Dimarco part au FC Sion.



Stoke City : Julien Ngoy pourrait être le remplaçant de Kylian Mbappé à Monaco, en cas de départ.



AS Rome : Chelsea est passé à l'offensive afin d'obtenir le renfort d'Antonio Rüdiger.



Everton : le Barça a activé son option d'achat de 12 millions d'euros pour Gerard Deulofeu.



West Ham : Angelo Ogbonna a prolongé son contrat jusqu'en 2022.



Tottenham : Scott Parker, qui a pris sa retraite, fait son retour au club, en tant qu'ambassadeur et entraîneur des jeunes.



Everton : Henry Onyekuru (Eupen) s'est engagé pour cinq saisons. Il sera prêté à Anderlecht, la saison prochaine.



Sassuolo : Lorenzo Pellegrini a signé un contrat avec l'AS Rome, pour un transfert de 10 millions d'euros.



Chine : Fredy Guarin a prolongé avec le Shanghai Shenhua.