Football - Transferts

Bruits du marché : Danilo, Mendy, Lacazette, Modeste...

by Top Mercato

FRANCE



PSG : les discussions seraient rompues entre les dirigeants parisiens et Thiago Motta, lequel pourrait signer à l'Espanyol. Nasser Al-Khelaïfi resterait néanmoins optimiste.



Monaco : Benjamin Mendy souhaiterait rejoindre les rangs de Manchester City. Les Monégasques demanderaient entre 40 et 45 millions d'euros pour le laisser partir.



Caen : Brice Samba s'est engagé avec le club normand pour une durée de quatre ans.



OL : le départ d'Alexandre Lacazette pour Arsenal ne serait plus qu'une question de jours.



Lorient : Felipe Saad a signé un contrat portant jusqu'en 2019.



OM : Rudi Garcia attend l'arrivée d'un nouveau gardien avec impatience.



Bordeaux : Youssouf Sabaly (PSG) s'est engagé définitivement avec les Girondins.



Lille : les dirigeants pourraient faire une offre pour Emmanuel Boateng (Moreirense). // Trois jeunes joueurs ont signé au LOSC ce samedi : l'international Espoirs ivoirien Kouadio-Yves Dabila (Monaco), le latéral Fodé Ballo-Touré (PSG) et le milieu de terrain Chahreddine Boukholda (Monaco). // Gonçalo Guedes intéresse les Dogues comme l'AS Monaco.



PSG : le club de la capitale est passé à l'action pour le milieu de terrain brésilien Fabinho.





ETRANGER



Juventus Turin : le club italien a fait une seconde offre de 20 millions d'euros pour le Brésilien Danilo (Real Madrid).



Sampdoria Gênes : Sneijder plaît beaucoup aux dirigeants du club italien.



Cologne : West Ham suivrait de près la situation d'Anthony Modeste.



Arsenal : Ivan Gavidis, le PDG du club, a annoncé un gros recrutement. // Les Gunners s'intéressent au joueur colombien Cuadrado.



Everton : Sandro Ramirez (Malaga) se rapprocherait du club de Liverpool.



Atlético Madrid : Saul Níguez a rempilé jusqu'en 2026 avec les Colchoneros



Man Utd : José Mourinho serait furieux contre ses dirigeants, alors qu'une seule recrue n'est pour l'instant arrivée.



Valence : Enzo Perez est retourné en Argentine, où il a signé avec River Plate.



Zénith : Leandro Paredes quitte la Roma pour la Russie contre un chèque de 23 millions d'euros (hors bonus).



Bournemouth : Jermain Defoe a effectué son retour, seize ans après son départ.



Chelsea : Diego Costa ferait d'un retour à l'Atletico Madrid sa priorité, quitte à ne pas jouer avant janvier. // Tiémoué Bakayoko devrait signer dans les jours à venir un contrat de cinq ans en faveur des Blues. // Le portier argentin Willy Caballero (35 ans) rejoint le club londonien.



Sporting Portugal : Jérémy Mathieu va être mis à l'essai par le club lisboète.



FC Séville : le transfert d'Adil Rami à l'OM serait imminent.