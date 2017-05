Football - News

Bolt veut essayer le football

Usain Bolt va-t'il troquer la piste contre la pelouse ? C'est la question que l'on peut se poser. A 31 ans, le champion Olympique souhaite se lancer dans le football.

"Si je me lance dans le football, j'ai l'ambition de faire partie des 50 meilleurs joueurs du monde. Et je veux être un attaquant qui marque au moins 20 buts par saison. Je ne prétends pas devenir le meilleur footballeur de tous les temps, mais ma confiance en moi me fait croire que si j'essaie, je vais en surprendre plus d'un. Jouer en Ligue 2 ? Pourquoi pas ! Je le ferais, si j'ai besoin de faire mes preuves. Il faut bien commencer quelque part."