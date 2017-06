Football - News

Bolt, nouvelle égérie de PES 2018

Konami a nnoncé ce mardi qu'Usain Bolt allit devenir le nouvel ambassadeur du prochain jeu PES 2018. Nouveauté les joueurs pourront prendre Usain Bolt dans le jeu. La société a expliqué que le meilleur sprinteur de la planète a été créé et sa pointe de vitesse est très importante.

Fifa a comme égérie Cristiano Ronaldo, PES lui répond avec Usain Bolt. Le Jamaïcain a accepté de devenir ambassadeur officiel du nouvel opus qui sortira en septembre prochain. Parmi la grosse nouveauté, Konami a indiqué qu'Usain Bolt est présent dans le jeu et qu'il sera possible de jouer avec le meilleur sprinteur de la planète. Une aubaine pour ceux qui aiment le jeu rapide.



Une satisfaction pour Konami qui a révélé ce choix: "Nous sommes ravis qu'un athlète de légende comme Usain Bolt, qui est de surcroît un fan de football, ait accepté de devenir ambassadeur exclusif de la licence PES. Ceux et celles qui précommanderont le jeu pourront ajouter l'homme le plus rapide du monde à leur équipe myClub. L'enthousiasme d'Usain et sa volonté de s'impliquer dans son inclusion dans le jeu ont été fantastiques. Nous avons hâte de voir les joueurs ayant précommandé le jeu tirer profit de la vitesse incroyable d'Usain contre la défense adverse à la sortie de PES 2018, le 14 septembre prochain.".



Usain Bolt de son côté s'est montré honoré par cette initiative:"J'adore le football et j'ai toujours joué à PES d'aussi loin que je me souvienne. C'est le meilleur jeu de football ayant jamais existé et c'est un grand honneur de participer aujourd'hui à son succès. » déclare Usain Bolt « Quand l'opportunité s'est présentée à moi d'être intégré en tant que joueur dans PES 2018, c'était trop beau pour être vrai. Avoir mon visage et mes mouvements scannés pour le jeu était un processus fascinant et j'espère que ceux qui auront précommandé le jeu sauront profiter au mieux de ma vitesse et de mes capacités", a expliqué Bolt.



Découvrez le premier teaser de #PES2018 qui sortira le 14 Septembre sur PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et PC. #PES2018https://t.co/3PaMwVrkY6 — KONAMI FRANCE (@KONAMIFR) 17 mai 2017