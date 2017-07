Football - Transferts

Bernardeschi, Lacazette, Rüdiger, Lemar... toute l'actu du mercato

Lacazette qui signe à Arsenal, Lemar qui connaît son prix, Bernardeschi tout tout proche de la Juventus Turin ou encore Berchiche qui s'annonce, les dernières actus du 5 juillet.

France:

OM : la direction phocéenne réfléchirait à la venue de M'Baye Niang, l'attaquant tricolore de l'AC Milan. // La prolongation de Florian Thauvin doit intervenir dans les plus brefs délais.



PSG : Wilfried Kanga a signé un bail de trois années en faveur d'Angers. // Annoncé dans la capitale, le latéral espagnol Yuri Berchiche (Real Sociedad) a fait ses valises au Pays Basque.



Monaco : le champion de France demanderait 90 millions d'euros pour Thomas Lemar, convoité par Arsenal.



Rennes : le club breton envisagerait d'attirer l'attaquant Loïc Rémy (Chelsea). // Denis-Will Poha est prêté (sans OA) à Orléans (L2). Montpellier : Steve Mounié a signé un bail de quatre saisons en faveur de Huddersfield Town (Premier League).



OL : Jordan Ferri ne laisserait pas insensible l'Atalanta Bergame. // Yassin Fekir, le frère de Nabil, a paraphé un premier contrat professionnel.



Lille : le latéral Youssouf Koné est prêté au Stade de Reims. // Marcelo Bielsa voudrait enrôler l'ancien Marseillais Javier Manquillo (Atletico Madrid). // Le défenseur portugais Edgar lé (Belenenses) s'est engagé pour cinq ans. Nice : les Aiglons réclameraient au moins 30 millions d'euros pour Dalbert.



Bastia : Lassana Coulibaly s'est engagé avec Angers pour quatre saisons.



Etranger:

Barça : Lionel Messi va prolonger jusqu'en 2021 son contrat en Catalogne. // Josep Segura a été nommé manager sportif de la section football du club blaugrana.



AS Rome : la Louve lorgnerait Jemerson, le défenseur brésilien de l'AS Monaco. Juventus : les Bianconeri proposeraient 40 millions d'euros, hors bonus, pour Federico Bernardeschi (Fiorentina).



Besiktas : Pepe n'ira pas au PSG. Le défenseur portugais s'est engagé pour deux ans avec l'écurie turque.



Fiorentina : Josip Ilicic a signé en faveur de l'Atalanta Bergame. Dortmund : le BVB lorgnerait Azzedine Toufiqui (PSG).



Chelsea : Todd Kane a été prêté à Groningen. // L'arrivée d'Antonio Rüdiger (AS Rome) est imminente.



Real Madrid : le latéral portugais Fabio Coentrão est prêté au Sporting Portugal. // Un accord de principe a été annoncé pour le transfert de Theo Hernandez. Le Franco-Espagnol s'engagera lundi.



Kayserispor : Asamoah Gyan a paraphé un contrat de deux saisons, plus une en option.



Gremio : l'OM est en concurrence avec le FC Séville pour recruter Pedro Rocha.



Arsenal : Alexandre Lacazette s'est engagé avec les Gunners, l'OL empochant une somme de 60 millions d'euros, dont 7 millions de bonus.



Fenerbahçe : Emmanuel Emenike a rejoint l'Olympiakos.



- By Top mercato -