Benzema donne des conseils à Mbappé

Même si il réalise très bonne saison avec le Real, Karim Benzema n'a toujours pas retrouvé le maillot des Bleus. Une déception comme il l'indique dans la presse. Finalement l'attaquant Merengue en a profité pour glisser quelques petits conseils au jeune Kylian Mbappé

" Je ne peux pas lui donner de conseils, il est encore à Monaco. S'il quitte Monaco un de ces quatre, ouais, mais pour l'instant il est bien, il est à Monaco. Je pense qu'il ne faut pas partir trop tôt, a-t-il confié. Moi, je pensais que c'était tard et je n'avais que 21 ans. Je disais que je voulais partir avant. Et une fois que je suis arrivé ici, je me suis dit : "En fait, c'est super dur !". Là ça se passe bien mais le jour où ça se passe moins bien, c'est là le problème. Il a 18 ans, comment tu gères quand ça se passe moins bien, quand on parle moins bien de toi, qu'on te met la pression ?"