Football - Transferts

Axel Witsel fait le choix de l'argent

Il devait aller à la Juventus Turin depuis des mois. Finalement, l'international belge Axel Witsel va bien quitter le championnat de Russie et le Zenit Saint-Pétersbourg, mais pour rejoindre la Chine. Le joueur de 28 ans ne s'en cache pas. Il fait le choix de l'argent.

Le football belge est en émoi. La sélection nationale vient de perdre l'un de ses joueurs les plus talentueux. Car en choisissant de s'engager avec le Tianjin Quanjian, le club chinois dirigé par Fabio Cannavaro, Axel Witsel sait qu'il ne reverra plus jamais le maillot des Diables Rouges. Le club a été promu cette saison en Super League chinoise. Il est situé dans la 4e ville du pays avec 15 millions d'habitants. Elle est située au nord-est de la Chine à 120 km au sud-est de Pékin. Le club appartient depuis juillet 2015 à l'entreprise Quanjian Natural Medicine Science et Technology Development, spécialisée dans les parfums, cosmétiques et produits de beauté. Pourquoi ce "suicide sportif" ? Pour l'argent tout seulement. En Chine, le milieu de terrain, après quatre ans passés en Russie et alors qu'il est annoncé depuis plus d'un an à la Juventus Turin, devrait toucher près de 72 millions d'euros en quatre ans, ce qui lui permettra de devenir le huitième joueur le mieux payé sur la planète football. "Ce fut un choix très difficile", a-t-il confié au quotidien italien Tuttosport. "Car d'une part, j'avais une grande équipe et un top club du nom de la Juventus et d'autre part, j'avais une offre que je ne pouvais pas refuser pour le futur de ma famille (...) Les dirigeants de la Juventus se sont toujours comportés comme des seigneurs avec moi et je leur en suis donc reconnaissant. Je vais continuer de supporter la Juve. J'espère qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Ainsi, nos chemins se croiseront peut-être encore à l'avenir".



Au passage, le club russe fait également une bonne affaire en encaissant un chèque de 20 millions d'euros pour ce transfert. Soit 50% de la somme déboursée pour acheter le joueur il y a quatre ans. Les agents qui gravitent autour de ce transfert, comme Davide Lippi, fils de Marcelo Lippi, le sélectionneur de l'équipe nationale chinoise, comme ne seront pas oubliés. La commission est estimée à 15 millions d'euros.