Aulas veut jouer l'intermédiaire entre Benzema et Le Graët

Interrogé par RMC sur la situation de Karim Benzema, lequel n'est pas retenu par Didier Deschamps, en équipe de France, Jean-Michel Aulas a indiqué qu'il allait s'entretenir avec le sélectionneur et Noël Le Graët sur le sujet.

"Noël est un immense président qui est à l'écoute. Il aime ses joueurs. Didier aussi a le savoir-faire collectif qui lui permet de faire cohabiter beaucoup de joueurs, a-t-il expliqué. Évidemment, j'en parlerai avec eux, mais il n'y a pas besoin que je le fasse. Ils savent ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire. Et le fait que je puisse l'évoquer avec eux n'a pas d'incidence sur le fait qu'ils le fassent ou pas. Mais s'ils ont envie de le faire et qu'ils pensent que c'est pour le bien de l'institution et l'équipe de France, ils le feront d'eux-mêmes."