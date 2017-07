Aston Villa : Terry sera capitaine

Sur son site internet, Aston Villa a confirmé que John Terry porterait le brassard de capitaine, cette saison. Âgé de 36 ans, le défenseur est arrivé, il y a quelques semaines, en provenance de Chelsea. Il a notamment participé à 492 rencontres de Premier League, depuis le début de sa carrière.





