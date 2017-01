Football - Transferts

Ashley Lawrence s'engage au PSG

Pendant le Paris SG engage l'Allemand Julian Draxler, la section féminine du club recrute l'internationale canadienne Ashley Lawrence, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio. Considérée comme un grand espoir de son pays, la milieu de terrain de 21 ans (46 sélections, 4 buts déjà), qui a également disputé la Coupe du monde 2015 avec le Canada, vient de jouer la finale du championnat universitaire américain avec West Virginia. "C'est une immense fierté de rejoindre le Paris SG. Intégrer ce très grand club est une étape supplémentaire dans ma carrière. Le discours des dirigeants et du coach m'a convaincu de signer ici et de donner le maximum pour ces couleurs", a déclaré Lawrence, citée dans un communiqué. La Canadienne a signé un contrat jusqu'en 2019.



"Ashley est l'une des jeunes joueuses de moins de 22 ans les plus prometteuses à son poste aujourd'hui, a souligné Olivier Létang, Directeur Sportif du Paris Saint-Germain. C'est une vraie satisfaction de la voir signer avec nous pour qu'elle poursuive sa progression et qu'elle montre tout son potentiel aux supporters parisiens."