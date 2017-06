Football - Transferts

Arsenal, le bon club pour Lacazette ?

Courtisé et même annoncé à l'Atletico Madrid cet été, Alexandre Lacazette pourrait quitter le Rhône pour une nouvelle destination.

Et si Alexandre Lacazette traversait la Manche ? tout est possible et si l'on écoute les tabloïds anglais un accord serait tout proche d'être trouvé entre l'Olympique Lyonnais et les Gunners d'Arsenal. Alors que le meilleur buteur français de la Ligue 1 devait rejoindre l'Espagne et l'Atletico Madrid, la transaction n'a pas pu se faire à cause de la sanction retenue contre les Cochonéros qui les privent de recrutement jusqu'au 1er janvier 2018.



Du coup l'international français ne viendra pas et pourrait attendre le début d'année pour regagner la péninsule ibérique. Pourrait seulement, car les Londoniens d'Arsenal sont sur le coup et discutent actuellement avec jean-Michel Aulas. Et les négociations se poursuivent sur la bonne voie car les canonniers auraient proposé un chèque de 57 millions au club du Rhône pour recruter son avant-centre.



Une offre qui pourrait très vite être acceptée par les Gones malgré les propos tenus par Jean-Michel Aulas il y a quelques jours:"Pour nous il ne part pas. Il est là, sous contrat. C'est ma position. Alex le sait très bien. Il faut qu'il ait des propositions qui correspondent. Pour le moment je n'ai pas d'autres propositions. Je ne sais pas s'il a envie de partir, il va sûrement m'appeler pour l'évoquer. Il n'y aura pas de feuilleton Lacazette. Est-ce que Alexandre aura des offres de club qui lui correspondent, je ne sais pas du tout. Les deux hypothèses sont envisageables. On a besoin de lui pour aller au niveau des objectifs qu'on a indiqué".



Une arrivée de Lacazette pourrait également faire bouger le dossier Giroud qui rejoindrait certainement West-Ham. Reste maintenant à savoir si les deux joueurs seraient d'accord pour ces deux possibilités.