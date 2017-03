Football - Fédérations

Argentine: la Fédération dirigée à trois

La Fédération argentine (AFA), placée sous tutelle et minée par des luttes intestines depuis la mort de son président Julio Grondona, il y a trois ans, a désigné un trio à sa tête. Claudio Tapia (49 ans), ancien joueur, directeur technique et président de Barracas Central, un modeste club vieux de 112 ans, a succédé à Armando Perez. Il sera assisté par Daniel Angelici, président de Boca Juniors, et par Hugo Moyano, président du CA Independiente.