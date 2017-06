Football - News

Amiens, retour en Ligue 2 ?

D'après les informations de L'Équipe, Lens et Lorient veulent rétrograder Amiens en Ligue 2 pour un manquement au règlement de la FFF.

Lorient et Lens ont fait savoir qu'Amiens n'a pas respecté le Code du sport après avoir intégré en tant qu'actionnaire minoritaire du club (0,12%), un agent de joueur. John Williams qui est enregistré à la FFF comme agent n'a normalement pas le droit d'exercer son activité en étant actionnaire d'un club professionnel. Le club picard s'expose à des sanctions mais la FFF et la LFP ne changeront pas l'issue des championnats, si c'est le cas, un barrage devrait se rejouer entre Lens et Lorient.