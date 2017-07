Football - News

9e place pour la France au classement FIFA

C'est officiel, le nouveau classement FIFA est tombé ce matin. L'Equipe de France perd trois places et se retrouve en 9e position. Côté surprise, la Pologne et la Suisse en 6 et 5e position. Le podium est sans surprise avec l'Allemagne, le Brésil et l'Argentine. La Belgique est 10e, l'Italie et l'Espagne ne sont pas dans le top 10 ainsi que l'Angleterre.