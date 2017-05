Football - People

590 000 euros perdus par Wayne Rooney au Casino

Tout juste revenu sur les terrains avec Manchester United, Wayne Rooney s'est révélé une fois de plus en dehors des terrains. cette-fois-ci, c'est au Casino que le capitaine des Reds Devils a marqué les esprits.

D'après les information indiquées par The Sun, Wayne Rooney aurait perdu en mars dernier près de 590 000 euros en une soirée. L'ex joueur d'Everton a passer sa soirée au Casino et deux heures plus tard, il est repartit avec en ayant perdu cette somme. La cause, l'international anglais s'est essayé au Blackjack ainsi qu'à la roulette et la chance n'était pas au rendez-vous.