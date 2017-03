Football - News

1300 pages de rapport pour la justice suisse !

La FIFA a transmis 1300 pages de ses rapports d'enquête interne portant sur des malversations et de la corruption au procureur général de Suisse. Les documents complètent une enquête de 22 mois d'un cabinet juridique, que la FIFA a embauché dans la foulée des vastes enquêtes des procureurs fédéraux américains et suisses entourant la corruption du football en mai 2015.



"La FIFA comprend et a convenu que les rapports seront également mis à la disposition des autorités américaines", a déclaré la FIFA dans un communiqué. À la suite d'une procédure introduite sous l'ancienne procureure générale des États-Unis Loretta Lynch, les rapports commandés par la FIFA arriveront au ministère américain de la Justice et aux poursuites fédérales de Brooklyn sous la direction des nouveaux dirigeants de l'administration du président Donald Trump.



Le procureur général de Suisse, Michael Lauber, continue de contrôler l'enquête de son bureau, qui a déjà ouvert une procédure pour une mauvaise gestion criminelle présumée contre l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et son ancien bras droit, Jerome Valcke.