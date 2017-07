Football - Médias

« Team Duga » gagne des auditeurs

L'institut Médiamétrie a publié ce matin les résultats de la vague avril-juin 2017 de l'étude 126 000. Avec 7,7 % d'audience cumulée (+0,3 point en un an soit 205.000 auditeurs), RMC rassemble chaque jour 4.153.000 auditeurs. RMC confirme ainsi sa position de 3e radio généraliste de France. Avec 6,9% de PdA, RMC enregistre un record sur la période et affiche la plus forte progression des radios généralistes (+0,7 pt en un an). Côté sport, les très bons résultats de « Team Duga » (18h-20h) (+ 76 000 nouveaux auditeurs en un an) valident l'arrivée de ce nouveau programme lancé en septembre dernier.