Michael Vick stoppe sa carrière

L'ancien quarterback d'Atlanta et de Philadelphie Michael Vick, impliqué dans un retentissant scandale de combats de chiens en 2007, quitte la scène à 36 ans.

Il avait tout pour lui. Star de la NFL, Michael Vick pouvait se permettre toutes les excentricités. Jusqu'à ce qu'il commette la faute de trop. En 2007, il avoue avoir tué par noyade ou par pendaison des chiens de combat de son chenil peu efficaces au combat. Il avait écopé de 23 mois de prison ferme pour cruauté, organisation d'un réseau clandestin de combats de chiens et obstruction de la justice. La NFL l'avait suspendu indéfiniment. Il avait pu reprendre sa carrière en 2009 à Philadelphie, avant de rejoindre en 2014 les New York Jets, puis en 2015 les Pittsburgh Steelers. Mais aucune équipe cette saison ne lui a offert de contrat alors qu'en 143 matches de NFL, il a délivré 133 passes de touchdown. Une situation qui conduit Vick à mettre un terme à sa carrière.



"Le moment est venu de raccrocher, je n'ai pas joué de la saison 2016. J'ai suivi la saison de loin en spectateur et j'ai apprécié de me retrouver dans cette situation, cela veut tout dire", a expliqué Vick sur ESPN. "Je suis prêt à aller de l'avant et faire d'autres choses dans ma vie", a-t-il poursuivi.