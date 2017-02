Les Patriots remportent le Super Bowl

Les New England Patriots ont battu les Atlanta Falcons 34 à 28 en prolongation lors du Super Bowl, après avoir été menés jusqu'à 28-3 ! New England compte désormais cinq titres suprêmes à son palmarès, tous conquis sous la conduite de son quarterback-vedette Tom Brady.

Comme l'avait pronostiqué Donald Trump, les New England Patriots ont pris le dessus sur les Atlanta Falcons, mais ils sont revenus de très loin, puisqu'ils ont compté jusqu'à 25 points de retard. New England a réussi un incroyable et inédit retournement de situation pour remporter le cinquième Super Bowl de son histoire, dimanche à Houston.



Les Patriots, l'équipe que beaucoup d'Américains aiment détester, notamment parce que son propriétaire, son entraîneur et sa star Tom Brady sont des proches de Donald Trump, ont été surpris par l'agressivité de la défense d'Atlanta. Brady, qui a remporté à 39 ans un cinquième titre suprême, du jamais-vu pour un quarterback, a d'abord souffert, comme rarement dans sa carrière.



Après une première période où les deux équipes sont restées dos à dos sans marquer le moindre point, les Patriots ont bu la tasse dans la 2e période en concédant trois touchdowns. Comble de l'humiliation, alors qu'il pouvait offrir à son équipe ses premiers points, Brady a vu une de ses passes interceptée par Robert Alford. Il a tenté, en vain, de plaquer le joueur d'Atlanta qui s'est envolé vers l'en-but et les Patriots ont rallié les vestiaires avec 18 points de retard (21-3). Ils ont débuté la troisième période de la pire des façons en concédant un quatrième touchdown pour accuser 25 points de retard (28-3). Rideau. Le plus grand déficit gommé dans l'histoire du Super Bowl était de dix points ! Mais les Patriots ne se découragent pas. Ils reviennent dans la rencontre en marquant un touchdown en fin de 3e période, sans le transformer (28-9).



Dans la dernière période, Brady retrouve son efficacité. New England marque trois touchdowns, le dernier à moins d'une minute de la fin du temps réglementaire (28-26). Les Patriots arrachent l'égalisation avec une risquée transformation à la main, synonyme de deux points (28-28) envoyant pour la première fois dans l'histoire du Super Bowl deux équipes en prolongation. Atlanta est assommé. New England concrétise son ascendant pour marquer le touchdown de la victoire après seulement quatre minutes de jeu en prolongation par James White, son troisième de la soirée.