Les derniers billets pour Green Bay et Detroit

La saison régulière de NFL a fait des dégâts. Les Denver Broncos, tenants du titre, ont été éliminé de la course aux plays-offs. Une première pour la franchise du Colorado depuis six ans. Les Carolina Panthers, finalistes malheureux, ont connu le même sort. Les deux derniers billets pour les play-offs de NFL sont revenus à Green Bay Packers et Detroit Lions.



Les New England Patriots terminent avec le meilleur bilan de la saison régulière (14 victoires en seize matches). Les coéquipiers de Tom Brady disputeront leurs matches des play-offs à domicile. Leurs principaux rivaux pour le titre, Les Dallas Cowboys (13 victoires, 3 défaites) se présentent comme les principaux des Patriots.



Le tableau des​ play-offs

1er tour (wild-card), les 7 et 8 janvier

AFC

Pittsburgh - Miami

Houston - Oakland



NFC

Seattle - Detroit

Green Bay - New York Giants



Quarts de finale les 14 et 15 janvier

AFC

New England - Vainqueur du 1er tour le moins bien classé en saison régulière

Kansas City - Vainqueur du 1er tour le mieux classé en saison régulière



NFC

Dallas - Vainqueur du 1er tour le moins bien classé en saison régulière

Atlanta - Vainqueur du 1er tour le mieux classé en saison régulière



Finales de conférence le 22 janvier



Super Bowl le 5 février à Houston