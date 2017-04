Les réactions après un exploit

L'AS Monaco a été héroïque face au Borussia Dortmund. Qualifié au final 6-3 sur l'ensemble des deux matchs, les Monégasques sont en train d'écrire la belle histoire de cette C1. En zone mixte, les joueurs se sont montrés très satisfaits tout en pensant à leur déplacement à Lyon dimanche en Ligue 1.

Tiémoué Bakayoko: " C'est fantastique ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de bonheur ce soir. C'est bien pour le club et le foot français, mais on ne se focalise pas sur la suite (en C1). On prend match après match. On est en demies, on a encore envie d'aller le plus loin possible. Mais il y a Lyon d'abord (dimanche en L1)".



Benjamin Mendy: " On a cette attitude depuis le début de saison. On prend les choses le plus simplement possible sans se mettre de pression. On travaille. Et à chaque fois c'est la même routine. On n'est pas sur un nuage, on est dans le dernier carré et c'est la réalité, on est un super groupe, on veut tous la même chose".



Bernardo Silva: " C'est formidable, fantastique pour nous. Maintenant il faut penser à Lyon. Le principal objectif reste le Championnat. On est content, on sait qu'on a fait un truc fantastique. Mais demain matin, on va se reconcentrer sur Lyon".



Kylian Mbappé: " On a su après chaque exploit se remettre en question et travailler, c'est ce qui fait notre force".



Falcao: " Cette qualification, c'est super pour tout le groupe, on est très heureux. On prend match après match, mais on rêve de gagner, bien sûr, toutes les compétitions qu'on dispute".