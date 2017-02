Escrime - Fédérations

Escrime : Laurence Vallet Modaine nommée DTN

L'ancienne fleurettiste française Laurence Vallet Modaine a été nommée Directrice technique nationale de l'escrime tricolore, en remplacement de Christian Peeters, parti après les jeux Olympiques de Rio, a annoncé jeudi la Fédération ( FFE) dans un communiqué.



Vallet Modaine, à deux reprises à la 4e place en individuel aux JO en 1992 à Barcelone et en 1996 à Atlanta, et médaillée de bronze par équipes à Los Angeles en 1984, a intégré la DTN de l'escrime tricolore en 2013 comme adjointe de Peeters.



Elle se fixe notamment comme objectifs "des médailles aux JO de Tokyo" en 2020, et "capter de nouveaux licenciés". La FFE, dont la présidente Isabelle Lamour a été réélue en novembre, revendique plus de 57.600 licenciés, en hausse de 14% par rapport à février 2017, bénéficiant de l'effet JO-2016 de Rio.