Les Italiennes sacrées au sabre

Les sabreuses italiennes Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loretta Gulotta et Martina Criscio, ont remporté mardi le titre de championnes du monde par équipes à Leipzig (Allemagne), en battant en finale les surprenantes Sud-Coréennes 45 touches à 27. La médaille de bronze est revenue à la France, vainqueur dans la difficulté du Japon 45 touches à 39.



Les Italiennes réalisent le doublé titre européen décroché en juin à Tbilissi et or mondial. Il s'agit du premier titre planétaire collectif pour le sabre féminin transalpin depuis 2003 et les Mondiaux à La Havane.