Les épéistes en finale, les sabreuses pour le bronze

L'équipe de France masculine d'épée, emmenée par Yannick Borel, Daniel Jérent, Ronan Gustin et Jean-Michel Lucenay s'est qualifiée mardi pour la finale des Championnats du monde d'escrime à Leipzig (Allemagne), alors que les sabreuses françaises tireront pour la médaille de bronze.



Les épéistes, champions olympiques par équipes en titre, ont battu la Russie 45 touches à 43, et affronteront en finale la Suisse, qui a battu la Hongrie dans l'autre demi-finale.



Au sabre, les Françaises Cécilia Berder, Charlotte Lembach, Manon Brunet et Caroline Queroli sont tombées contre les Italiennes, championnes d'Europe en titre, en demi-finales (45-42) et disputeront la médaille de bronze face au Japon.