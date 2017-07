Fleuret : les Italiennes championnes du monde

Les fleurettistes italiennes Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, et Camilla Mancini ont remporté lundi à Leipzig le titre de championnes du monde par équipes, en battant en finale les Amércaines 45 touches à 25. Les Italiennes récupèrent un titre qu'elles avaient laissé échappé à la Russie en avril 2016 à Rio, pour les adieux de la légende de cette arme, Valentina Vezzali (six titres olympiques, et 16 mondiaux). Le podium est complété par les Russes emmenées par la championne olympique en titre et double championne du monde en titre, Inna Deriglazova, qui ont dominé l'Allemagne dans le match pour la médaille de bronze.