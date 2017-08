Cyclisme - News

Vital-Concept, au service de Coquard

Jérôme Pineau et Patrice Etienne lancent officiellement l'équipe Vital-Concept. Une formation axée sur le développement de jeunes talents et organisée autour de Bryan Coquard. Son objectif : rejoindre le World Tour rapidement.

C'est à Loudéac, à la veille du départ du Tour de l'Avenir, que la nouvelle formation a été présentée. Adossée au VCP Loudéac, "notre club référent" précise Jérôme Pineau, la formation Continental-pro (2e division) a de l'ambition. Autour de son futur leader Bryan Coquard (ex-Direct Energie), dont l'arrivée annoncée depuis le Tour de France a été officialisée, on trouvera entre autres le double champion d'Europe de poursuite Corentin Ermenault, Julien Morice, Steeven Lammertink ainsi que plusieurs coureurs qui évoluaient à la FDJ : Kevin Reza, Johan Le Bon et Lorenzo Manzin. Accompagné de son entraîneur Fabien Aoustin, Coquard aura une obligation de résultats pour permettre à Vital-Concept d'obtenir le plus vite possible une invitation sur le Tour, objectif assumé du manager : "Nous voulons participer aux plus grandes épreuves. Nous avons l'ambition d'être sur le Tour 2018."



Le directeur sportif du VCP Loudéac Yvonnick Bolgiani sera l'un des trois directeurs sportifs de cette nouvelle équipe bretonne qui souhaite mettre l'accent sur la formation. Quatre coureurs supplémentaires doivent encore être annoncés au cours des prochaines semaines.



L'équipe Vital-Concept

Bryna Coquard, Kevin Reza, Bert De Backer, Kris Boeckmans, Jonas Van Genechten, Johan Le Bon, Julien Morice, Steeven Lammertink, Lorenzo Manzin, Jérémy Lecroq, Justin Mottier, Marc Fournier, Quentin Pacher, Yoann Bagot, Corentin Ermenault.



Un co-sponsor attendu

Un deuxième partenaire majeur sera associé à Vital-Concept dans le naming de l'équipe, qui dispose pour l'instant d'un budget de 6 millions d'euros.