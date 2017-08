Cyclisme - Résultats

Victoire finale d'Alarcon

L'Espagnol Raul Alarcon (W52-FC Porto) a remporté mardi le 79e Tour du Portugal, à l'occasion des 90 ans de l'épreuve, à l'issue de la 10e et dernière étape, un contre-la-montre (20,3 kilomètres) gagné à Viseu par son coéquipier espagnol Gustavo Veloso.



Veloso l'a emporté devant Alarcon et Alejandro Marque.



Alarcon, 31 ans, avait endossé le maillot jaune dès la première étape et a su le conserver avec un écart d'1 minute 23 secondes au classement général. Il remporte là son premier Tour du Portugal.



Classement final

1. Raul Alarcon (ESP/W52-FC Porto) 41 h 46:14

2. Amaro Antunes (POR/W52-FC Porto) à 1:23.

3. Vicente Garcia de Mateos (ESP/Sporting-Tavira) à 5:25.