Van Avermaet gagne au sprint

Greg Van Avermaet s'impose sur la Het Nieuwsblad, la première classique de la saison, devant Peter Sagan et Sepp Vanmarcke.

Le tournant de la course se trouvait à 61 kilomètres de l'arrivée. Juste avant le Taaienberg, une énorme chute touche une partie du peloton. Alexander Kristoff, Tom Boonen, mais aussi Bryan Coquard sont à terre. Cette chute ne fait pas faiblir l'allure de la trentaine de coureurs toujours sur leurs vélos. Van Avermaet et Peter Sagan accélèrent même l'allure et se retrouvent entre costauds, à la poursuite de l'échappée du jour. Composée de cinq coureurs, on trouve à l'intérieur Mike Teunissen, mais surtout le Français Justin Jules, vainqueur de la première étape du Tour de la Provence cette semaine. Un petit groupe parvient à rejoindre les cinq hommes de tête dans le Leberg, alors qu'il reste 40 kilomètres de course.



Vanmarcke, Van Avermaet et Sagan prennent le large dans le Paddestraat. A cinq kilomètres de l'arrivée, les trois hommes comptent encore 55 secondes d'avance. La victoire se joue finalement au sprint. Greg Van Avermaet se montre le plus rapide. Le champion olympique s'impose devant Peter Sagan et Sepp Vanmarcke. Adrien Petit termine dixième et premier Français.